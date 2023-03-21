عبدالله الفلاسي: دبي أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم

المصدر: دبي - البيان

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أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن القيادة الرشيدة تحرص أشد الحرص على الارتقاء بالعمل الحكومي وتعمل للوصول إلى مستويات جديدة من التطور والتميز لتعزيز مكانة دبي لتكون وجهة عالمية رائدة في جميع المجالات.

وقال، إن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للمنصة الموحدة بين حكومة دبي ومتعامليها «04»، تأتي وفقاً للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة التي تسهر على راحة المتعاملين وتسهيل الخدمات، لتكون دبي دائماً في الصدارة، وأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وأضاف عبدالله الفلاسي، إن المتعاملين من أفراد المجتمع هم شركاء في التنمية والتطوير، وهم البوصلة التي تسير باتجاهها الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتهتدي بآرائهم، وتسير وفقاً لملاحظاتهم، وتأتي منصة «04» لاختصار المسافة بين الجهات الحكومية ومتعامليها، وإيصال آراء المتعاملين ومقترحاتهم وأفكارهم للمعنين وصناع القرار في حكومة دبي.

وأوضح مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن منصة «04» من المبادرات المبتكرة التي تسابق فيها دبي الزمن نحو التحول الرقمي لتقديم أرقى الخدمات، وتجربة فريدة تسهل على المتعاملين من نحو 40 جهة حكومية وجهات أخرى مشاركة لإدارة آراء المتعاملين، وتقديم حلول للتحديات التي تواجههم، بالإضافة لتبني الأفكار والمقترحات التي يقدمونها عبر المنصة.

وأشار إلى أن منصة «04» جاءت نتاج تعاون مثمر بين الجهات الحكومية في دبي، وبأفكار وأيدي عناصر بشرية حكومية متميزة ومؤهلة تأهيلاً عالياً، وقادرة على قيادة العمل الحكومي المستقبلي بتميز.

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