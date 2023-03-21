حمدان بن محمد: نقترب من وضع بصمة تحمل اسم باني نهضة دبي على سطح القمر

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن لا سقف لطموحاتنا في مجال استكشاف الفضاء.

وأعلن سموه عن تسجيل الامارات إنجاز إماراتي جديد مع دخول المستكشف راشد إلى مدار القمر والاقتراب من وضع بصمة تحمل اسم باني نهضة دبي على سطح القمر.

وقال سموه عبر تويتر: "نفتخر بتسجيل إنجاز إماراتي جديد مع دخول المستكشف راشد إلى مدار القمر لنقترب من وضع بصمة تحمل اسم باني نهضة دبي على سطح القمر ... بدعم قادتنا وفكر وعزيمة شبابنا، لا سقف لطموحاتنا في مجال استكشاف الفضاء".

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