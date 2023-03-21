مناقشة تطوير الخدمات الصحية في دول «التعاون»

المصدر: الرياض - البيان

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عقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماع أعضاء الهيئة التنفيذية في دورتها 96 يومي 20 - 21 مارس الجاري في مقر المجلس بالعاصمة السعودية الرياض بدعوة من سليمان الدخيل، المدير العام لمجلس الصحة الخليجي، حيث رحب الدكتور يوسف الفارسي، من سلطنة عمان، رئيس الاجتماع في دورته الحالية، بالمجتمعين، فيما ناقش أعضاء الهيئة التنفيذية عدة مواضيع كانت مدرجة على جدول الاجتماع، والتي من شأنها أن تساعد على تطوير مستوى الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون، والتي تندرج تحت المرتكزات الرئيسية للمجلس، والمتمثلة في (الوقاية – التوعية – التطوير – الدعم الصحي). وتمت مناقشة مشاريع المجلس لعام 2023، كما تم الاطلاع على عرض تجربة دولة قطر في التصدي لجائحة كورونا خلال إقامة كأس العالم، كما تم التطرق إلى أداء برنامج الشراء الموحد الخليجي.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور عيسى المنصوري، وناصر خليفة البدور من الإمارات، والدكتورة إجلال العلوي من مملكة البحرين، والدكتور هاني جوخدار، والدكتور عبدالله عسيري، والدكتور مرعي القحطاني من المملكة العربية السعودية، والدكتور يوسف الفارسي من سلطنة عمان، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، وعبداللطيف علي العبدالله من دولة قطر، والدكتور عبدالرحمن المطيري، والدكتورة بثينة المضف من دولة الكويت، والدكتور عبدالله محمد دحان من الجمهورية اليمنية.

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