«طرق دبي» تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال شهر رمضان

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن مواعيد عمل جميع خدماتها خلال شهر رمضان المبارك 1444 هجرية 2023 ميلادية، وتشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني).

وتعمل مراكز إسعاد المتعاملين خلال شهر الفضيل من الاثنين إلى الخميس من 9:00 صباحا إلى الساعة 5:00 مساء، ويوم الجمعة من 9:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً. وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول والمنارة وديرة والبرشاء والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستكون مواعيد العمل في مراكز مزوِّدي الخدمة (الفحص الفني): تسجيل جبل علي من الإثنين إلى الخميس، والسبت من 7:00 صباحاً إلى 4:00 عصراً، والجمعة من 7:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً. وفي (حتا) من الإثنين إلى الخميس، والسبت من 8:00 صباحاً إلى 3:00 مساءً، والجمعة من 8:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل. وفي كل من المتكاملة القوز، واصل الجداف، ند الحمر، تمام الكندي، كارس الممزر، كارس ديرة، تسجيل ديسكفري، العوير، أوتوبرو السطوة، أوتوبرو المنخول، تسجيل الطوار من الإثنين إلى الخميس والسبت الفترة الصباحية من 8:00 صباحاً إلى 4:00 مساءً، والفترة المسائية من 8:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل، والجمعة في الفترة الصباحية من

8:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، والجمعة في الفترة المسائية من 8:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل.

ويعمل تسجيل القصيص، البرشاء، الورسان من الإثنين إلى الخميس والسبت من 8:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل، والجمعة الفترة الصباحية: 8:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف النهار، والجمعة الفترة المسائية: 3:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل.

وفي كل من شامل العاضد، شامل محيصنة، شامل ند الحمر، شامل القصيص، تجديد، واصل العربي سنتر، المميز البرشاء، المميز المزهر، تسجيل موتور سيتي، تسجيل المدينة العربية، اليلايس، المتكاملة، العوير وكويك، تعمل من الإثنين إلى الخميس والسبت الفترة الصباحية: 8:00 صباحاً إلى 4:00 مساءً، والفترة المسائية: 8:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل، والجمعة الفترة الصباحية: 8:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف النهار، والجمعة الفترة المسائية: :008 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل. (جميع المراكز ستكون مغلقة يوم الأحد).

المترو والترام

تعمل محطات الخطين الأحمر والأخضر، من الاثنين إلى الخميس 05:00 صباحًا - 12:00 منتصف الليل يوم الجمعة 05:00 صباحًا - 01:00 صباح اليوم التالي، يوم السبت 05:00 صباحًا - 12:00 منتصف الليل، الأحد 08:00 صباحًا - 12:00 منتصف الليل.

ترام دبي: الاثنين الى السبت 6:00 صباحًا - 01:00 صباحًا (اليوم التالي) الأحد 09:00 صباحًا - 01:00 صباحًا (اليوم التالي).

الحافلات العامة

مواعيد محطات الحافلات العامة داخل إمارة دبي: من الساعة 6:00 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي. وستتزامن مواعيد محطات الحافلات المغذية للمترو مع توقيت رحلات المترو الأولى والأخيرة.

أما خطوط الحافلات عبر المدن التي تعمل حاليا، فهي: (E16) من السبخة إلى حتّا، (E100) من الغبيبة إلى أبوظبي، (E101) من ابن بطوطة إلى أبوظبي، (E102) من ابن بطوطة إلى المصفّح، (E201) من الغبيبة إلى العين، (E303) من محطة الاتحاد إلى الجبيل في الشارقة، (E306) من الغبيبة إلى الجبيل في الشارقة، (E307) من سيتي سنتر ديرة إلى الجبيل في الشارقة، (E307A) من أبوهيل إلى الجبيل في الشارقة، (E315) من محطة اتصالات إلى مويلح في الشارقة، (E400) من محطة الاتحاد إلى عجمان، (E411) من محطة اتصالات إلى عجمان، و(E700) من محطة الاتحاد إلى الفجيرة.

النقل البحري

وستكون ساعات تشغيل وسائل النقل البحري: الباص المائي مرسى دبي (BM1) مارينا بروميناد - مارينا مول الاثنين إلى الخميس: 2:00 ظهراً – 9:55 مساءً، الجمعة: 01:50 ظهراً – 10:25 مساءً، السبت والأحد: 2:00 ظهراً – 10:25 مساءً. مارينا مول - مارينا واك الاثنين إلى الخميس: 11:00 صباحاً – 11:45 مساءً، الجمعة: 12:00 منتصف النهار – 12:45 صباحاً، السبت والأحد: 12:00 منتصف النهار – 12:45 صباحاً. مارينا تيراس - مارينا واك الاثنين إلى الخميس: 2:00 ظهراً – 9:55 مساءً، الجمعة: 2:00 ظهراً – 10:25 مساءً، السبت والأحد: 2:00 ظهراً – 10:25 مساءً. الخط الكامل: الاثنين إلى الخميس: 5:05 مساءً – 9:30 مساءً، الجمعة: 5:10 مساءً – 10:05 مساءً، السبت والأحد: 05:05 مساءً – 10:05 مساءً. مارينا مول - بلوواترز (BM3)، الاثنين إلى الخميس: 4:00 عصراً – 11:45 مساءً، الجمعة: 5:00 مساءً – 12:40 بعد منتصف الليل، السبت والأحد: 5:00 مساءً – 12:40 بعد منتصف الليل.

العبرات

العبرات: سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) الاثنين إلى الخميس: 09:00 صباحاً – 11:35 مساءً، الجمعة: 09:00 صباحاً – 12:15 صباح اليوم التالي، السبت والأحد: 10:00 صباحاً –12:25 صباح اليوم التالي. الفهيدي - السبخة (CR4) الاثنين إلى الخميس: 09:00 صباحاً – 11:20 مساءً الجمعة: 09:00 صباحاً – 12:15 صباح اليوم التالي، السبت والأحد: 10:00 صباحاً – 12:15 صباح اليوم التالي. الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) الاثنين إلى الخميس: 09:00 صباحاً – 11:20 مساءً الجمعة: 09:00 صباحاً – 12:15 صباح اليوم التالي، السبت والأحد: 10:00 صباحاً – 12:20 صباح اليوم التالي. بني ياس - السيف (CR6) الاثنين إلى الخميس: 09:00 صباحاً – 11:25 مساءً، الجمعة: 09:00 صباحاً – 12:20 صباح اليوم، التالي السبت والأحد: 10:00 صباحاً – 12:15 صباح اليوم التالي، سوق دبي القديم - الفهيدي - السيف (CR7) السبت والأحد: 4:00 عصراً – 12:20 صباح اليوم التالي، دبي فستيفال سيتي - دبي كريك هاربر (CR9) السبت والأحد: 4:00 عصراً – 12:10 صباح اليوم التالي، الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) الاثنين إلى الخميس: 08:00 صباحاً – 11:20 مساءً، الجمعة: 08:00 صباحاً – 12:20 صباح اليوم التالي، السبت والأحد: 08:00 صباحاً – 12:20 صباح اليوم التالي، الرحلات السياحية من محطة شارع الشيخ زايد(TR6) السبت إلى الجمعة 7:30 مساءً – 12:00 منتصف الليل، دبي كريك هاربر – الجداف (CR11) الإثنين إلى الخميس والجمعة: 8:00 صباحاً – 10:05 صباحاً و 5:00 مساءً إلى 11:30 مساءً. سوق المرفأ – سوق دبي القديم (CR12) السبت إلى الأحد والجمعة: 5:30 مساءً إلى 12:45 بعد منتصف الليل، الإثنين إلى الخميس: 5:30 مساءً إلى 10:45 مساءً. سوق المرفأ – سوق ديرة القديم (CR13) السبت إلى الأحد والجمعة: 5:05 مساءً إلى 12:25 بعد منتصف الليل، الإثنين إلى الخميس: 5:05 مساءً إلى 10:25 مساءً.

فيري دبي

فيري دبي: الغبيبة – مارينا مول وبالعكس (FR1) 1:00 مساءً و 8:00 مساءً. قناة دبي المائية – الغبيبة 2:20 مساءً و 9:20 مساءً. قناة دبي المائية – مارينا مول 1:50 مساءً

و8:50 مساءً. بلوواترز – الغبيبة 1:20 مساءً و 8:20 مساءً. بلوواترز – مارينا مول 2:50 مساءً و 9:50 مساءً. دبي مارينا رحلة كاملة (FR4) 4:30 مساءً و 8:30 مساءً رحلتين فقط. سوق المرفأ – الغبيبة (CR10) الجمعة، السبت والأحد 6:00 مساءً – 10:15 مساءً.

التاكسي المائي

التاكسي المائي: حسب الطلب 11:00 صباحاً – 05:00 مساءً. يتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق.

المواقف العامة

وعن المواقف العامة، سيكون تطبيق التعرفة كالتالي: تطبق التعرفة على جميع المواقف من الاثنين الى السبت الفترة الأولى: 8:00 صباحاً – 6:00 مساءً. الفترة الثانية: 8:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل. منطقة تيكوم (المواقف ذات الرمز (F من 8:00 صباحاً – 6:00 مساء. وستعمل المواقف متعددة الطوابق تعمل بنظام 24 ساعة.

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