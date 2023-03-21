سعود بن صقر القاسمي يستقبل حاكم عجمان

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، في استراحة سموه في جبل جيس، أخاه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

وتبادل سموهما خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عدداً من الموضوعات التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، وسبل دفع المسيرة التنموية المباركة والنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ودعا سموهما المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات، وأن يديم عليها نعمة العز والأمان والرخاء، وأن يمن عليها بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مأدبة غداء على شرف أخيه صاحب السمو حاكم عجمان، وولي عهده، والشيوخ، والحضور.

حضر اللقاء الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز