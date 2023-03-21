حمدان بن محمد يطلق "04".. ترسيخاً لمكانة دبي نموذجاً لحكومات المستقبل

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق المنصة الموحدة "04"، والتي تضم أكثر من 40 جهة حكومية، وذلك تعزيزاً لمشاركة المتعاملين في تحسين خدمات حكومة دبي، وترسيخاً لمكانة دبي نموذجاً لحكومات المستقبل.

وأشار سموه إلى أن "المتعامل شريك استراتيجي خلال مراحل التصميم والتنفيذ والتقييم لكل الخدمات الحكومية".

جاء ذلك في تغريدة لسموه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها سموه: "تعزيزاً لمشاركة المتعاملين في تحسين خدمات حكومة دبي، أطلقنا المنصة الموحدة "04"، والتي تضم أكثر من 40 جهة حكومية.. نبني في دبي اليوم نموذجاً لحكومات المستقبل، والمتعامل ليس مجرد مستفيد من تلك الخدمات، بل هو شريك استراتيجي خلال مراحل التصميم والتنفيذ والتقييم لكل الخدمات الحكومية".

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