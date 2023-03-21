محمد بن راشد يطلق مبادرة "من مثل أمي"

المصدر: البيان

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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة "من مثل أمي" الهادفة لتكريم أمهات إماراتيات بتضحياتهمن الاستثنائية، تزامناً مع اليوم العالمي للأم.

جاء ذلك عبر تغريدة على حساب سموه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "الأم رحمة.. الأم بركة.. الأم جنة.. الأم باب من أبواب السماء.. أمهات إماراتيات أصحاب تضحيات استثنائية اخترناهن لتكريمهن في شهر رمضان أمام مجتمع الإمارات والعالم.. مع إطلاقنا لمبادرة (من مثل أمي) ضمن مبادرات محمد بن راشد.. كل التوفيق للجميع".

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