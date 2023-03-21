سلطان النيادي يجري أول اتصال مع الجمهور من محطة الفضاء الدولية

المصدر: البيان

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أجرى رائد الفضاء سلطان النيادي أول اتصال مرئي مع الجمهور من محطة الفضاء الدولية مساء اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، وحصل الجمهور خلال اللقاء على فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، من خلال طرح الأسئلة لمعرفة المزيد حول تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب التي سيجريها والفوائد المرجوة منها، إذ تُعد هذه اللقاءات نافذة يطل منها محبو استكشاف الفضاء، على تفاصيل المهمة التاريخية التي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي والتي تستمر لمدة 6 أشهر.

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