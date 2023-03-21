أبوظبي تستضيف الدورة الـ 62 من "مؤتمر التدريب السنوي للجمعية العالمية للشرطة النسائية"

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تستضيف أبوظبي الدورة الـ 62 من "مؤتمر التدريب السنوي للجمعية العالمية للشرطة النسائية" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 2025 وتستقطب أكثر من 3,000 مشارك وما يزيد على 50 متحدثاً من 120 دولة.

تتضمَّن أجندة المؤتمر ورشَ عملٍ وحلقاتِ نقاشٍ ومسيرةً عسكريةً للشرطة النسائية وأنشطةً مخصَّصةً لفئة الشباب، كما يشمل معرضاً مصاحباً يضمُّ الجمعيات والشركات والجهات الأكاديمية والمراكز الصحية والقيادات الشرطية المختصة بالمرأة العسكرية على مستوى العالم.

يهدف المؤتمر إلى دعم الكوادر النسائية الشرطية في دولة الإمارات، وتمكينهن من تحقيق أهدافهن المهنية، كما يوفِّر فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات وتجارب القيادات الشرطية النسائية من مختلف دول العالم في المجالات الأمنية والاجتماعية والتكنولوجية.

ويسهم المؤتمر في تحقيق مستهدفات شرطة أبوظبي المتمثّلة في الاستثمار الأمثل للمواهب ورأس المال البشري، وتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل، وسيعمل على إبراز القدرات الشرطية النسائية في مجال حفظ الأمن والسلام في دولة الإمارات، واستعراض التجربة الرائدة للشرطة النسائية في الدولة أمام الوفود الدولية المشاركة.

يُذكَر أنَّ طلب الاستضافة، قد تقدَّمت به القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض وجمعية الشرطة النسائية الإماراتية، وتمَّ التصويت خلال الاجتماع السنوي لجمعية الشرطة النسائية العالمية في كندا، حيث حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصويت 70 دولة بالموافقة، لتفوز باستضافة الدورة الـ62 من "مؤتمر التدريب السنوي للجمعية العالمية للشرطة النسائية"، الذي سيقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

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