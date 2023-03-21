رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ناميبيا بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة هيغ جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس هيغ جينغوب.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي سارا كوغونجيلوا أمادهيلا رئيسة وزراء جمهورية ناميبيا.

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