مركز دبي للسلع المتعددة يختتم برنامجه لتسريع الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي

المصدر: البيان

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قدّم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرّة الرائدة على المستوى العالمي والسلطة التابعة لحكومة دبي والمختصة بتجارة السلع والمشاريع، بالتعاون مع مؤسسة تسريع التأثير الاجتماعي "سي 3" (C3)، جائزة نقدية بقيمة 180,000 درهم إماراتي إلى الثلاثة فائزين ضمن برنامج مركز دبي للسلع المتعددة المعنيّ بتسريع التأثير الاجتماعي والبيئي بدعم من مؤسسة "سي 3".

واختتم البرنامج فعالياته بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 وقيادة التحوّل الذي يدعم أجندة الاستدامة العالمية، حيث دعم البرنامج، وهو الأول من نوعه في دولة الإمارات، نموّ الشركات التي تسعى لتحقيق الأثر الإيجابي بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويعتبر البرنامج جزءً أساسياً من استراتيجية المركز للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويجسد التزامه بتخصيص 0.5% من صافي أرباحه لتحقيق الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي.

استمر البرنامج لستة أشهر واختتم بيوم مخصص لتقديم العروض، قدم خلاله 15 مشروعاً صغيرًا ومتوسطًا أفكارهم ومشاريعهم التي تهدف إلى معالجة عدد من أبرز تحديات الاستدامة الملحّة في العالم أمام لجنة من خبراء الأعمال من كل من برايس ووتراهاوس كوبرز، وجلوبال فنتشرز، وأسترولابس، وبرنزويك. وقد تضمن الحضور في مركز المؤتمرات في برج ألماس عددًا من الخبراء ورواد الأعمال والمستثمرين من منظومة ريادة الأعمال والأثر الاجتماعي في دولة الإمارات.

وبعد تقديم العروض، تم الإعلان عن الفائزين الثلاثة وهم:

1. Grocedy (غروسِدي)– منصة نيجيرية لتقنيات الغذاء تعمل على تجميع الدفعات الصغيرة من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط مقابل اشتراك غذائي شهري وعدد من الخدمات المالية المناسبة لتلك الشريحة.

2. EatCloud (إيتكلاود)– شركة كولومبية ناشئة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لإعادة توزيع فائض الغذاء حول العالم، مما يقلل من الهدر ويدعم بنوك الطعام في مختلف أنحاء العالم.

3. Chefaa (شفاء)– منصة مصرية تقدم الخدمات الصيدلانية وتعتمد على تقنيات نظام تحديد الموقع GPS لتتيح للمرضى طلب أدويتهم وجدولتها وإعادة صرفها، إلى جانب تلبية الاحتياجات الصيدلانية الأخرى.

وفي هذه المناسبة، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مركز دبي للسلع المتعددة: "بينما يواصل مركز دبي للسلع المتعددة ترسيخ مكانة دبي مركزاً حيوياً على خارطة التجارة الدولية، فلا بدّ لنا من استخدام منصتنا لإحداث التأثير الإيجابي على المجتمعات. وتعتبر الاستدامة محوراً رئيسياً هذا العام في دولة الإمارات وركيزةً أساسيةً في استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة، ولهذا فقد حرصت النسخة الأولى من البرنامج على اختيار أفضل الشركات التي يمكنها المساهمة في مواجهة المشاكل الاجتماعية والبيئية الملحّة في عالمنا المعاصر من بين 15 مشروعاً مشاركاً في البرنامج. ونتقدم بالتهنئة إلى كافة المشاركين في البرنامج، وتسعدنا مشاهدة نجاحاتهم وتأثيرهم الإيجابي في السنوات القادمة".

ومن جانبه، قال خالد كلبت، رئيس إدارة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات: "يؤكد هذا البرنامج على التزام دولة الإمارات تجاه تعزيز الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي وتشجيع ريادة الأعمال في المنطقة. أتوجه بالشكر لمركز دبي للسلع المتعددة وبرنامج تسريع التأثير الاجتماعي تقديراً لجهودهما المبذولة في تمكين المؤسسات المشاركة من إطلاق أعمالها في الدولة والاستفادة من منظومتنا المحلية لتكون منصة للانطلاق والتوسع الناجح في الشرق الأوسط وأفريقيا".

تجدر الإشارة إلى أن كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شاركت في البرنامج انضمت إلى مجتمع مركز دبي للسلع المتعددة، وهو مجتمع سريع النمو يضم ما يزيد على 22 ألف شركة، لتحصل على خصم قدره 70% من رسوم الترخيص والمساحات المكتبية المرنة على مدى عامين. كما ستستفيد تلك الشركات من خصومات إضافية عند تجديد الترخيص خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وإلى جانب المجموعة المتنوعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية في المجتمع، يقدم مركز دبي للسلع المتعددة خصمًا قدره 30% على رسوم الترخيص لأية شركة تنضم إلى عضوية الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي.

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