محمد بن زايد: «أم الإمارات» نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الأم هي نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام. وتوجه سموه بالتهنئة لـ "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، ولجميع الأمهات في الوطن الغالي والعالم.

جاء ذلك في تغريدة على حساب سموه الرسمي على موقع «تويتر»، حيث كتب سموه: «نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام، أمي و"أم الإمارات" .. فاطمة بنت مبارك .. في يوم " الأم" كل الأماني والتهاني والدعوات لكِ ولأمهاتنا في الوطن الغالي والعالم».

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