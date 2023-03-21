عمار النعيمي: نسعى بلا توقف لخدمة المواطن والمقيم

المصدر: عجمان - وام

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افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، سوق مشيرف بحلته الجديدة، والذي أنجزت مشروعه التطويري دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بتكلفة بلغت 3 ملايين و100 ألف درهم، وذلك ضمن مشاريع الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية التحتية في الإمارة.

وأكد سمو الشيخ عمار النعيمي أن إمارة عجمان تعتز بهويتها العريقة وأصالتها وتاريخها وتحافظ على تراثها، وتدعم كل المشاريع المرتبطة بماضي المجتمع وحاضره، وعليه تم تقديم الدعم لإنجاز المشروع التطويري في سوق مشيرف، والذي يعد من أهم أسواق الإمارة وأقدمها وأكثرها ارتباطاً بالأهالي، إذ قدم خدماته الشاملة منذ أوائل الثمانينات وحتى وقتنا الحالي، ليكون وجهة للسكان والزوار ومعلماً بارزاً وسوقاً حيوياً يشهد حركة دؤوبة على مدار الساعة.

تطور

وثمّن سموه التطور الإيجابي المنسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد، ليتضمن صيانة 25 مبنى، و119 محلاً تجارياً، وتجميل الواجهات وتوفير مظلات وممرات مشاة، وجلسات خارجية، موضحاً أن الجميع يسعى بلا توقف لخدمة المواطن والمقيم وتوفير أعلى مقومات الرفاهية والسعادة للجميع.

ومن جانبه أوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن الدائرة تسعى لأنسنة الأماكن وعليه تم التركيز على تعزيز التواصل بين أماكن السوق وزواره ليمنحهم فرصة التسوّق وسط أجواء مهيئة، حيث وفرت الدائرة ساحات للمشي، مبيناً أن الدائرة تسير خططها ومشاريعها وفق توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية وتؤمن بأهمية الاستدامة وتحفز كل الوسائل التي تحقق الأهداف المنشودة. وأكد أن العمل يتواصل على التطوير والتغيير مع المحافظة على الأصل القائم، وحِرص المشروع على الحفاظ على الموارد الطبيعية المتمثلة في الأشجار، لتتوسط السوق شجرة الغاف المعمرة لتكون مصدر تهوية طبيعية على مدار العام.

ومن جانبها قدمت المهندسة مها الجراح مدير قسم تراخيص البناء مدير المشروع، لسمو ولي عهد عجمان شرحاً مفصلاً عن مراحل العمل والنتائج المحققة، موضحة أن التحدي الكبير الذي واجه الجميع تمحور في خصوصية المكان وارتباطه المتأصل بالسكان، وكيفية التطوير دون تغيير الهوية، مشيرة إلى ثناء زوار السوق وأصحاب المحال على التحسين الإيجابي بتوفير مسارات المشي والمرافق المتعددة، ودعم الجمال والفن من خلال اللوحات التي تزين الجدران وتروي عن مواقف التاريخ وعادات الأجداد والآباء.

حضر الافتتاح الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، والمهندس خليفة عبدالله الفلاسي مدير إدارة المباني بالدائرة، وفريق العمل والمهندسون والمشرفون على المشروع.

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