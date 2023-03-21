113.5مليون درهم مدفوعات وإنفاق «بيت الخير» 2022

المصدر: دبي –رامي عايش

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أقرت الجمعية العمومية لجمعية بيت الخير التقرير المالي للتدقيق الحسابي الخاص بها، واعتمدت ميزانياتها الختامية للعام الماضي وبلغ إجمالي مدفوعات وإنفاق «بيت الخير» على المشاريع الخيرية حتى نهاية العام الماضي 113.5 مليون درهم، منها 47.9 مليون درهم أنفقت في رمضان من خلال حملة «لنكن من الْمُحْسِنِين».

وعقدت الجمعية العمومية للجمعية اجتماعها السنوي برئاسة خليفة جمعة النابوده، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب وزارة تنمية المجتمع، ومندوب دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والمدقق الخارجي لحسابات الجمعية، وكامل الهيئة الإدارية العامة للجمعية. وبين التقرير السنوي حسب المصادر المالية للإنفاق، أن الجمعية أنفقت 42.6 مليون درهم من أموال الزكاة، بنسبة %38 من حجم الإنفاق العام، في حين بلغ الإنفاق من أموال الصدقات قرابة 71 مليون درهم بنسبة %62 من المجموع العام.

وأعلن عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية أن «بيت الخير» استطاعت من خلال أفرعها الخمسة في دبي وحتا والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، أن تفي بالتزاماتها نحو الأسر المسجلة لديها، وعددها 2132 أسرة، تنفيذاً لاستراتيجيتها الجديدة 22 - 26 القائمة على الاستدامة وزيادة النمو الإنساني، والتي وضعت «تحسين الوضع المعيشي للأسر المواطنة الأقل دخلاً التي ترعاها» على رأس أهدافها الاستراتيجية.

وبين العوضي أن الجمعية قدمت 24.4 مليون درهم كمساعدات نقدية شهرية مدعومة بالمساعدات الغذائية الشهرية أيضاً.

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