حاكم رأس الخيمة يبحث العلاقات مع قنصل المملكة المتحدة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، سايمون بيني، قنصل عام المملكة المتحدة في دبي، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، مشيداً سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

ومن جانبه عبر سايمون بيني عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

زيارة

وإلى ذلك زار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ظهر أمس، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، واطلع على الحلول التي يقدمها المجمع للمشاريع والشركات داخل الإمارات وخارجها، بوصفه وجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا، توفر بيئة ملائمة لتشجيع الاستثمار التقني في الشرق الأوسط.

وكان في استقبال سموه، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة، رئيسة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث رافقت سموه في جولة على أقسام المجمع، واستعرضت الرؤية التي يتبناها المجمع لتعزيز ثقافة الابتكار في الإمارات والمنطقة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن تقديره لجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية للارتقاء بالمجالات العلمية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، والتي تسهم في تحقيق الرؤى والخطط الوطنية، مثمناً دور «المجمع» والإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية. وأشار سموه إلى أن المركز يجسد استراتيجية الدولة في الريادة، ودعم التوجهات الأكاديمية والعلمية والاقتصادية لإمارة الشارقة نحو الوصول بالأبحاث والابتكارات إلى منجزات ملموسة على أرض الواقع تشكل محفزاً للنمو الاقتصادي ومساهماً جوهرياً في التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعرف سموه، خلال الجولة على آخر التطورات والتقنيات المستخدمة في المجمع.

كما زار سموه مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع».



عرض

توقف صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عند مجمع «يو سكاي» للابتكار، حيث تابع سموه عرضاً تقديمياً قدمه الدكتور أناتولي يونيتسكي، مؤسس مجموعة شركات «يونيتسكي» و«يو سكاي ترانسبورت»، حول تطلعات المجمع والأهداف التي وصل إليها، وحجم استفادته من البيئة المبتكرة والمستقبلية التي يوفرها «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار».

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