تقرير: الميتافيرس يعزز الدبلوماسية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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سلط تقرير جديد تم إعداده بالتعاون مع شركة أكسنتشر وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، يحمل عنوان «تعزيز أثر الدبلوماسية باستخدام الميتافيرس»، الضوء على كيفية دعم تطبيقات الميتافيرس لجهود التعاون بين الدول، ونقل المواهب عبر الحدود، مما يجعل الدبلوماسية أكثر تمثيلاً للجميع، وأعلى كفاءة، وأشد توافقاً مع معايير المناخ.

فطريقة التبادل الدبلوماسي التي تتم من خلال تطبيقات الميتافيرس، والمبنية على أسس تقنيات الويب 3.0 (مثل البلوك تشين)، يمكن أن تساعد الدبلوماسيين على تسخير التكنولوجيا لجعل الدبلوماسية أكثر تفاعلاً وكفاءة وابتكاراً، حيث يتم العمل باستمرار على تطوير المهارات الاستراتيجية وتسهيل المهام الإدارية في الميتافيرس كجهود حاسمة للنجاح. يحدد التقرير أيضاً التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ طريقة التبادل الدبلوماسي في الميتافيرس ومن أبرزها، جاهزية البنية التحتية، والحواجز التقنية، والأمن، والخصوصية.

وتعليقاً على إصدار التقرير، قال نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «إن شراكتنا مع أكسنتشر حول الدبلوماسية في تطبيقات الميتافيرس، تأتي في وقت يتجلى لنا فيه أهمية التعاون عبر مختلف القطاعات والمجالات، بما يعود بالنفع على القطاعين العام والخاص».

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