ولي عهد الفجيرة يوجه بمتابعة الفئات المعسرة والأكثر حاجة

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، دور المشاريع الإنسانية والمبادرات الخيرية في نشر قيم التكافل والتلاحم بين أفراد المجتمع، وأهميتها في تلبية احتياجاتهم وتحقيق استقرارهم الاجتماعي بما يسهم في بناء مجتمعات مستقرة وإيجابية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية للعام 2023، بحضور سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بترسيخ قيم المشاريع الخيرية وتحقيق استدامة الأعمال الإنسانية، وضرورة تفعيل شراكات المؤسسة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بهدف إنجاز رؤيتها على مستوى الأفراد والمجتمع.

واطلع سموه خلال الاجتماع على خطة عمل المؤسسة ومشاريعها الحالية والمستقبلية في مجال المساعدات الإنسانية التي تقدمها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تم اعتماد مشروع ميزانية المؤسسة للعام 2023.

ووجّه سمو ولي عهد الفجيرة بمتابعة الفئات المجتمعية من المعسرين والأكثر حاجة، وتفعيل المبادرات لدعم الطلبة الجامعيين من أبناء إمارة الفجيرة دراسياً، بهدف تمكينهم وتعزيز أدوارهم في الجانب التعليمي، وتأكيد مساهمتهم في مسيرة بناء الوطن وتنميته الشاملة.

وأشاد سموه، بدور المؤسسة ومشاريعها الإنسانية داخل الدولة وخارجها، ومدّ جسور العون إلى الأشقاء العرب والمسلمين في مختلف الأقطار، تماشياً مع رؤية الدولة واستراتيجياتها في مجال العمل الخيري والإنساني.

مشاريع «الفجيرة لتنمية المناطق»

من جانب آخر، ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، الاجتماع الأول للمجلس لعام 2023، بحضور سعيد محمد الرقباني، نائب رئيس المجلس، والمهندس خميس النون مدير عام المؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع سموه على إنجازات المؤسسة منذ إنشائها ومشاريعها المنجزة في مجال الخدمات الإسكانية خلال عام 2022 ، واعتمد استراتيجية المؤسسة 2023-2032، وإنشاء مجالس مجتمعية في عدد من مناطق إمارة الفجيرة.

وأكد سموه الأهمية التي تُوليها حكومة الفجيرة للمشاريع المجتمعية وخدماتها التي تدعم تطوير قطاع الإسكان، مشيراً إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة توفير الخدمات المجتمعية ذات الجودة العالية، والمتوائمة مع توجّهات الدولة في التنمية المستدامة.

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