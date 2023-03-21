ضاحي خلفان يدعو لإدخال عنصر التحدي عند وضع مستهدفات مؤشرات الأداء

المصدر: دبي - وام

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دعا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، بإدخال عنصر التحدي عند وضع مستهدفات لمؤشرات الأداء، لكي تكون مخرجاتها ونتائجها المحققة منطقية وطموحة وتحقق الأهداف الاستراتيجية المنشودة، وتعمل على تحفيز فرق العمل لبذل أقصى جهودها للوصول إلى تحقيق تلك المستهدفات.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس مكافحة المخدرات الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور رؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.



وكرّم معاليه فريق عمل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية؛ لتعاونهم في «مشروع الصياد»، الذي أسهم في إنجاح ضبط عصابات ترويج المخدرات إلكترونياً.

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