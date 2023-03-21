«نور دبي» تطلق الكشف المبكر عن أمراض العيون في «حتا»

المصدر: دبي - البيان

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أكد عوض صغير الكتبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن المؤسسة حققت نجاحات متواصلة في مكافحة كل أشكال الإعاقة البصرية ومسبباتها على الصعيدين المحلي والعالمي، مستلهمة ما حققته من إنجازات من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه منذ إطلاقه لها عام 2008.

جاء ذلك خلال الإعلان عن إطلاق برنامج الكشف المبكر عن أمراض العيون في منطقة «حتا» حيث وفرت مؤسسة «نور دبي» وشركاؤها الفحوصات المجانية والعلاجات للمستهدفين من سكان المنطقة.

وأكد الكتبي أن المؤسسة وضعت برنامجاً مستداماً للحد من مسببات العمى والإعاقة البصرية عبر إطلاق برنامج العيادات المتنقلة لتجوب الإمارات للكشف المبكر والحد من الإصابة بالإعاقة البصرية التي يمكن علاجها، مشيراً إلى حرص المؤسسة على توفير العلاج وتحويل المرضى للمنشآت العلاجية المرخصة في إمارة دبي وذلك ضمن جهودها لتسهيل رحلة المتعامل ودعم أهداف التنمية المستدامة عبر التغطية الصحية الشاملة.

ولفت إلى قرار منظمة الأمم المتحدة في اجتماعها الـ75 في يوليو عام 2021 بجعل برامج صحة العين إحدى الخدمات للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة ذات الصلة لغرض تحقيق نتائج الهدف رقم 3 من أهداف التنمية المستدامة.

بلغ عدد المستفيدين من الحملة الطبية في منطقة «حتا» 500 شخص حتى الآن.. فيما وفرت المؤسسة 152 نظارة مع تحويل أكثر من 78 حالة مرضية لمستشفيات إمارة دبي لاستكمال علاجهم بدعم منها.

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