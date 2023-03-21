محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية - الرومانية عريقة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات الإماراتية - الرومانية عريقة تعود إلى السنوات الأولى لإنشاء دولة الإمارات، مشيراً إلى استمرار التواصل بين البلدين على مختلف المستويات. جاء ذلك في جلسة المحادثات الرسمية التي جرت بين سموه وكلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا الصديقة في قصر الوطن في أبوظبي.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، أمس، وكلاوس يوهانيس، علاقات التعاون بين البلدين ومستوى تطورها في جميع المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

ورحب سموه في جلسة المحادثات الرسمية التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي بزيارة الرئيس الضيف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة متطلعاً إلى أن تشكل زيارته دفعة مهمة إلى مسار علاقات البلدين.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة، ورئيس رومانيا، الفرص الواعدة لتنمية آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية التنموية لدى البلدين وخاصة الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والاستدامة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات بما يسهم في فتح مسارات جديدة للتعاون تدعم الاستثمارات المتبادلة في البلدين.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر في شأنها.

مشاركة

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، إن الاهتمام بقضية التغير المناخي يمثل قاسماً مشتركاً بين بلدينا، إذ تسعى دولة الإمارات ورومانيا إلى تحقيق الحياد المناخي في العام نفسه 2050، وفي هذا السياق نتطلع إلى مشاركة فاعلة من قبل بلدكم الصديق في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات في نهاية العام الجاري.

وأكد سموه الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير علاقاتها برومانيا الصديقة ودول العالم، مشدداً أن تعزيز جسور التعاون مع الجميع نهج ثابت في سياسة الإمارات والبحث الدائم عن الفرص المشتركة والعمل معاً من أجل مصلحة البشرية وخيرها بمختلف توجهاتها وثقافتها.

وقال سموه، إن هدفنا شراكة وتعاون مع الجميع من أجل استدامة التنمية ومستقبل أفضل لأجيالنا جميعاً، وأتمنى لبلدكم الصديق مزيداً من الازدهار.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على حسابه في «تويتر» أمس: أجريت اليوم محادثات رسمية في أبوظبي مع رئيس رومانيا حول تطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وشهدنا إعلان اتفاقيات تعزز هذا التعاون في مختلف المجالات، كما تبادلنا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية الحوار والتعاون لتعزيز السلام والاستقرار في العالم.

تقدير

ومن جانبه، أعرب رئيس رومانيا عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لقيهما والوفد المرافق في زيارة الدولة، كما عبر عن سعادته بزيارة دولة الإمارات.

وأشاد الرئيس الروماني بمستوى التطور الحضاري الذي حققته الإمارات، مشيراً إلى أنها أصبحت نموذجاً في المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة.

كما أشار إلى زيارته والوفد المرافق بعض المعالم والمؤسسات في أبوظبي ومنها مدينة «مصدر» التي تحظى بمواصفات عالمية، تبرز ما حققته الدولة في مجال التنمية المستدامة. وتطرق الرئيس الروماني إلى أهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أعلنها البلدان في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم وغيرها، متطلعاً إلى أن تشكل زيارته نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات في هذه المجالات المهمة لكلا البلدين.

كما أكد أهمية استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ «كوب 28»، مشيراً إلى أن المجالات التي سيناقشها المؤتمر في غاية الأهمية لمستقبل العالم وللعمل على احتواء تداعيات التغير المناخي. ونوه الرئيس الروماني بالتعاون بين دولة الإمارات ورومانيا على الصعيد الدولي في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

اتفاقيات

كما أعلن الجانبان في اللقاء عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين تشمل مذكرة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة الطاقة الرومانية، ومذكرة بين وزارة التربية والتعليم في الدولة ونظيرتها الرومانية، إضافة إلى مذكرة بين الأمن السيبراني في الإمارات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني في رومانيا، واتفاقاً بين شركة «مصدر» وشركة «هايدرو إلكتريكا»، بجانب مذكرة بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة «إس إن نوكلير إلكتريكا» في رومانيا.

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غداء تكريماً للرئيس الضيف والوفد المرافق.

حضور

حضر اللقاء والمأدبة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسلطان محمد آل علي سفير الدولة لدى رومانيا، ومحمد الحمادي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وعبدالعزيز العبيدلي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مصدر.

كما حضرهما الوفد المرافق لرئيس رومانيا الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

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