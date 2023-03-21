«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع بنك «جيه بي مورغان تشيس»

المصدر: (دبي- البيان)

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بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي و«جيه بي مورغان تشيس»، أكبر بنك في العالم من ناحية القيمة السوقية، التعاون في التمويل الأخضر والمستدام والمشاركة في المشاريع المستقبلية، التي تنفذها الهيئة، واستعرضت أهم مشاريعها والشركات التابعة لها، ومناقشة الأداء المالي والتشغيلي القوي للشركة، إضافة إلى آفاق النمو المستدام، وأهم مجالات الاستثمار، فضلاً عن ركائز النمو في الطلب.

واستقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من «جيه بي مورغان تشيس»، برئاسة دانيال بينتو، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات لبنك «جيه بي مورغان تشيس».

وخلال الاجتماع، الذي عقد في المبنى الرئيسي للهيئة أكد الطاير أن الهيئة، باعتبارها المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وفي ظل الزيادة في الطلب على خدمات الطاقة والمياه، لديها رؤية واضحة في ما يخص التدفقات النقدية، والتي تنعكس في صورة توزيعات أرباح للمساهمين وبالنسبة لعام 2022، فقد حققت الهيئة أفضل أداء مالي سنوي مجمع ومستقل في تاريخها التشغيلي، وزادت إجمالي توزيعات الأرباح لمساهميها عن عام 2022 إلى 9.9 مليارات درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 60% على سياسة الحد الأدنى لتوزيع الأرباح السنوية للشركة.

كما استعرض مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي في الاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، ومن أهم مشاريع الهيئة لتحقيق هذا الهدف مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة.

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