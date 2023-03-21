«دبي القضائي» يفتتح رسمياً فرعه الافتراضي عبر «الميتافيرس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معهد دبي القضائي رسمياً افتتاح فرعه الافتراضي عبر تقنية «الميتافيرس»، ليستهلّ بذلك أول برامجه ولقاءاته التدريبيّة والتطويرية باستخدام هذه التقنيّة، والمتمثل في اللقاء الحواري «التسوية الجزائيّة» المخصّص لأعضاء السلطة القضائيّة والقانونيين.

وشهد مراسم افتتاح الموقع الافتراضيّ لمعهد دبي القضائي في «الميتافيرس» المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، المديرة العامة لمعهد دبي القضائي.

تطوير الخدمات

وأعرب المستشار عصام الحميدان عن فخره برؤية هذا التطوّر والإنجاز الجديد لمعهد دبي القضائي، والذي يؤكّد مواكبة المعهد أفضل الممارسات المتبعة في مجال التدريب والتطوير القانوني والقضائي، مشيراً إلى أن إمارة دبي تسير بنهج ثابت نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية في المنظومة الرقميّة العالميّة وجعلها مركزاً رئيساً لمجتمع الميتافيرس العالمي، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتمثلة في استراتيجية دبي للميتافيرس، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال الميتافيرس، وتشجيع الابتكار وتنمية المواهب في هذا المجال، الأمر الذي يتطلب منّا جميعاً الانسجام مع هذا التوجّه وتطوير الخدمات وأدوات العمل لإحداث الإسهام الفاعل والحيوي في هذه المسيرة.

ويأتي افتتاح فرع المعهد الافتراضي كذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الاجتماع الثاني للجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، إلى تسريع الخطوات لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة وتصميم المستقبل وتطبيق أفضل نماذج العمل الرقمي بما يتماشى مع التوجهات الرامية لتكون دبي ضمن أفضل 10 اقتصادات رقمية عالمياً وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33.

العنصر البشري

وقالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي: «اليوم نستكمل مسيرتنا الرقمية الفريدة من نوعها في القطاعين القانوني والقضائي لإحداث ثورة في المنظومة التدريبيّة والتطويرية التي ينتهجها ليعزّز بذلك مكانته الرائدة كونه معهداً قضائيّاً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة، ويرسّخ نهجه الاستباقي الرامي لتوفير بيئة تدريبيّة مبتكرة تدعم الاستدامة وتُسهم في تطوير العنصر البشري انطلاقاً من كونه محور عمل الحكومات. إنّ هذا الإنجاز لم يكن ليحدث لولا التوجيهات الملهمة والطموحة لقيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، ونعاهدهما بالاستمرار على النهج ذاته والمضي قدماً في تحقيق التميّز والكفاءة ودعم التحوّل الرقمي وتعزيز الخدمات الذكيّة.

وشهد الافتتاح الرسمي لفرع المعهد في الميتافيرس عقد أول لقاء حواري تحت عنوان «التسوية الجزائيّة»، بمشاركة كلّ من المستشار الدكتور بكري عبدالله، المحامي العام الأول – المكتب الفني للنائب العام لإمارة دبي، والذي ناقش التسوية الجزائيّة في التشريع الإماراتي، والمستشار جيسون فيرغيسون، مستشار المدعي العام الذي استعرض التسوية الجزائيّة في التشريع الأمريكي.

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