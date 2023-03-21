دفاع مدني دبي ينفّذ تمرين «القرش الأبيض»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي مؤخراً التمرين الاستراتيجي «القرش الأبيض» في الأحواض الجافة العالمية بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين.

وأشار العميد خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني في دبي، إلى أن التمرين يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، لضمان الاستعداد والجاهزية لمواجهة الحوادث، وتعزيز الشراكة الناجحة مع الشركاء الاستراتيجيين، بالإضافة إلى اختبار أجهزة الإنذار ومكافحة الحريق والأنظمة الذكية في كل المنشآت، والوقوف على مدى فاعلية الخطة الداخلية للسلامة، وجاهزية فرق الطوارئ في المرافق العامة والخاصة والتطبيق الفعال لخطط الإخلاء.

وأكّد العميد المطوع أن التمرين ينعكس بصورة إيجابية على رفع كفاءة الكوادر البشرية واختبار فعالية المعدات والآليات، كما يعكس فعالية الخطط التشغيلية التي ينتهجها الدفاع المدني بدبي لاستدامة جاهزيته لتأمين المعالم الحيوية في دبي، مشيداً في ذات الوقت بالتدابير والإجراءات الوقائية المطبقة في الأحواض الجافة العالمية وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى متطلبات الأمن والسلامة، باعتبار أن القطاع البحري يعزز الاقتصاد والسياحة في دبي.

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