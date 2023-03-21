مقيمون: استجابة الإمارات الإنسانية علامة فارقة

المصدر: متابعة: عصام الدين عوض وجميلة إسماعيل وعائشة الكعبي

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أكد مقيمون أن رؤية القيادة الرشيدة تتمثل في أن تمتد أيادي الخير الكريمة لتشمل برعايتها إخواننا في كل بقاع الدنيا لا في الدولة فحسب، وهذه المبادرة تجسد ثقة القيادة فيما يمتلكه المواطن والمقيم من طاقات ملهمة وتآزر وحب للخير وتغيير الواقع مهما كانت التحديات، لافتين إلى أن استجابة الإمارات ومبادراتها لتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية هي ديدن في العمل الخيري وهي علامة عالمية فارقة.

من جهته أكد الدكتور ضياء صلاح أن العمل الخيري في الإمارات يستمد قوة وزخماً إضافياً من مساهمات أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين ووافدين، كما أن مأسسة العمل الخيري في الإمارات عززت تحويله إلى ثقافة وسلوك مجتمعي راسخ ومستدام، مبدياً استعداده للمشاركة في تلك الحملة التي توفر احتياجات الكثير من المحتاجين على مستوى العالم.

وقال المهندس محمد بلوله إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أطلقها، وهي «وقف المليار وجبة» ليست بالجديدة على سموه، خصوصاً أن مجالات العمل الخيري التي يقوم بها كثيرة ومتعددة يشهد لها العالم من حولنا، مشيراً إلى أن المبادرة ستسد رمق الجوعى وتسهم في توفير الحياة الكريمة لكل المحتاجين، كما تأتي تماشياً مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو للاهتمام بالمحتاجين، كما تأتي انطلاقاً من نهج الدولة في تأهيل أجيال قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية والبناء ومشاركة للشرائح الضعيفة، لافتاً إلى أنه لا بد من المشاركة في تلك الحملة من خلال جمع التبرعات أو التطوع في كل ما يتعلق بها.

تقدير

وشدد أحمد الحفناوي على أن الخير محفور في قلوب الإماراتيين، وأن مشروع «وقف المليار وجبة» يدلل على ذلك الاهتمام الإنساني لدعم المعوزين في كل بقاع العالم، لافتاً إلى ضرورة مشاركة كل المواطنين والمقيمين في تلك المبادرة من خلال جمع التبرعات والمساهمة فيها.

عمل خير

وأكد الدكتور محمد النحاس أن المبادرة تخدم كل محتاج ليس فقط على مستوى الدولة، ولكنها تستهدف أيضاً مستحقيها من جميع الدول العربية والإسلامية، في وقت صعب وكلنا نعمل من أجل عمل الخير، سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة، فهناك دول يعاني أهلها مصاعب الحياة.

تضامن

ولفت محمد سلامة: إن هذه الروح السمحة والظاهرة الطيبة التي عايشناها ولمسناها في دولة الإمارات حكومة وشعباً، تؤكد أن هذا البلد الذي أنعم الله عليه بالخير يحرص على ألا يقتصر هذا الخير عليه وحده، فنجدهم يسارعون لعمل الخير بأشكال متنوعة، مؤكداً على ضرورة أن يعم هذا الخير كل الناس، فكانت ثقافة «التضامن والتكافل»، بشراكة مع المجتمع مستهدفين أصحاب الحاجة ».

مبادرات

وأكد أحمد الشيخ أحمد أن المبادرات الإنسانية ليست بالأمر الغريب مطلقاً على قيادة دولة الإمارات، وذلك على مدار العام، وفي شهر رمضان المبارك بشكل خاص، مجسدة بذلك ثقافة العطاء والخير والبذل، ومن أهمها مبادرة «المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تعتبر الحدث الإنساني الأبرز على مستوى العالم خلال الشهر الفضيل.

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