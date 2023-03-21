رئيس الدولة يستقبل رئيس رومانيا

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة، ترافقه عقيلته السيدة الأولى كارمن يوهانيس. وجرت للرئيس كلاوس يوهانيس مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، واصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الضيف إلى منصة الشرف، وعُزف السلام الوطني لرومانيا، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للرئيس كلاوس يوهانيس.

وكان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسلطان محمد آل علي، سفير الدولة لدى رومانيا، ومحمد الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وعبدالعزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مصدر.

فيما يضم الوفد المرافق للرئيس الروماني سيباستيان بور دوجا، وزير البحث والابتكار والرقمنة، وفيرجيل بوبيسكو، وزير الطاقة، وليجيا ديكا، وزيرة التربية والتعليم، ورائد عرفات، وزير دولة في وزارة الخارجية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ومستشاري الرئاسة في رومانيا، وأوكتافيان باديكا، سفير رومانيا لدى الدولة.

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