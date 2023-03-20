إعلان برنامج ضيوف رئيس الدولة خلال شهر رمضان المبارك

المصدر: وام

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رفعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات والعالم أجمع بمناسبة شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام، وتلاوة القرآن، والعطاء والإحسان، سائلة الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والقادة المؤسسين.

وأكد سعادة الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن شهر رمضان يأتي هذا العام وقد سجلت دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المراكز المرموقة العالية في المؤشرات التنافسية العالمية، لتكون من أكثر الدول أمنا وأمانا، ومن أرقى الدول نظافة وحضارة وبنيانا، ومن أسبق الدول كفاءة في أسواقها، واستقرارا في اقتصادها، واستباقية في توجهات مستقبلها، وعالمية في مهارتها ومبادراتها.

وقال سعادته خلال الإحاطة الإعلامية، حول الإعلان عن برنامج الهيئة وضيوف رئيس الدولة خلال الشهر الكريم : "يأتي شهر رمضان هذا العام وقد تم بحمد الله التعافي من وباء كورونا، وعادت المساجد إلى نشاطها المعهود في محاريبها، ومنابرها، وفي هذا الصدد جاءت التوجيهات السامية باستضافة أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة ليكون البرنامج حضوريا ومباشرا يلتقي فيه السادة العلماء بالجمهور المستهدف في المساجد والمؤسسات الرسمية والمجتمعية والإعلامية".

وأَضاف "مضى على إطلاق برنامج ضيوف رمضان أكثر من أربعة عقود من الزمن منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمر في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، ويكتسب هذا العام التألق والدعم والرعاية من ديوان الرئاسة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة".

وأكد سعادته حرص فريق العمل المكلف بتنظيم البرنامج وبالتنسيق مع مكتب الحضارة والقيم الإنسانية على استقطاب الكفاءات الدينية العالمية، من العلماء المعتدلين المشهود لهم بالحكمة والتسامح، مع مراعاة التنوع في الجنس والجنسيات من مختلف الدول بحسب احتياجات المستهدفين، منوها إلى أنه تم اختيار (20) ضيفا من أصحاب المناصب العلمية في مجال الشؤون الإسلامية، من المتمتعين بالفصاحة وحسن التعبير، المعروفين بالأطروحات العلمية القيمة، بالإضافة إلى عدد من القراء المتمكنين من الحفظ وأحكام التلاوة والتجويد.

ولفت إلى أن الهيئة أعدت برامج علمية ووعظية تتناسب وهذه المرحلة الزمنية، وتستجيب للجهات التي طلبت إقامة ندوات ومحاضرات فيها، بالإضافة إلى ما سيقام من دروس ومحاضرات في المساجد يشارك فيها علماء الهيئة، مشيرا إلى أن لجنة البرامج في الهيئة وضعت للعلماء الضيوف فعاليات رئيسة بهدف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بالمحاضرات الوعظية، والدروس الدينية وغيرها، تستهدف تعزيز قيم المواطنة والتلاحم المجتمعي، وتعزيز قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، وتوعية الأسرة الإماراتية والحرص على تماسكها.

ونوه إلى أن برنامج العلماء الضيوف لهذا العام يتضمن 13 فعّالية رئيسة تشمل "المحاضرات الوعظية ومحاضرات البث عبر الإذاعة وأمسيات رمضانية والندوات التوعوية والكراسي العلمية والدورات العلمية التخصصية ويوم زايد للعمل الإنساني والبرامج الإعلامية ومقرأة ضيوف الإمارات وملتقى ضيوف رئيس الدولة ولقاءات مع الضيوف، وومضات رمضانية وفعالية حماة الوطن".

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