الرئيس المعيّن لـ COP28 يؤكد دعمه لدعوة غوتيريش للتكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات تغير المناخ

المصدر: وام

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أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للتكاتف وتسريع وتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات تغير المناخ، والتي جاءت تعليقاً على التقرير التجميعي للتقييم السادس الصادر عن "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" اليوم الاثنين.

كما شدد معاليه على استعداد رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات لدعم وتشجيع كافة الدول على الاتفاق لرفع سقف الطموح المناخي خلال المؤتمر.

وأوضح معاليه أن التقدم في العمل المناخي يجب أن يكون مصحوباً بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مؤكداً أن "العالم يحتاج إلى إنجاز انتقال واقعي وذكي وعملي في قطاع الطاقة يشمل الاستفادة من جميع مصادرها، ويركز على الحد من الانبعاثات، وعدم التخلي عن منظومة الطاقة الحالية قبل جاهزية منظومة الطاقة المستقبلية".

وقال إن: "العالم يحتاج إلى إحراز تقدم جذري ونقلة نوعية خلال السنوات السبع المقبلة للحفاظ على الهدف الأهم وهو تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050". لافتاً إلى أن "العالم يتقدم من خلال الشراكة، وليس التفرُّق والانغلاق".

وأوضح أننا بحاجة أيضاً إلى تسريع عملية خفض انبعاثات جميع القطاعات، مضيفاً أن "على الحكومات تبني سياسات ذكية لتحفيز تطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز نشر مصادر الطاقة المتجددة والخالية من الانبعاثات بشكل أسرع. ومن الضروري تطوير منظومة العمل المناخي وتضمين الذهنية التجارية فيها، واعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية للمدى القريب، وتطوير جدول أعمال طموح وعملي، والتركيز على خفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم".

كما أكد على "ضرورة تكاتف واتفاق جميع الحكومات، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والصناعية، والمنظمات غير الحكومية، على العمل معاً ورفع سقف الطموح لمواجهة التحديات وتعزيز التقدم في العمل المناخي بالتزامن مع دعم النمو الاقتصادي".

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