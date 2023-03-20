غداً بداية فصل الربيع في الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن فصل الربيع يبدأ غداً فلكياً في الإمارات.

وأوضح الجروان أن الشمس ‏تحلّ الساعة 01:25 بعد منتصف الليلة بتوقيت الإمارات يوم 21 مارس 2023 (بالتوقيت العالمي الساعة 21:25 من يوم 20 مارس 2023) في نقطة الاعتدال الشمسي الربيعي، وتتعامد على خط الاستواء متجهة نحو مدار السرطان شمالاً.

ولفت إلى أن الشمس تبدأ بالتعامد على الأطراف الجنوبية للجزيرة العربية بين 24 أبريل إلى 20 أغسطس، وتبلغ غايتها شمالاً في 21/22 يونيو مع الانقلاب الشمسي الصيفي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز