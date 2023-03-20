شراكة جديدة بين «محمد بن راشد للإسكان» و«تراحم الخيرية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عقدها شراكة استراتيجية مع «مؤسسة تراحم الخيرية» تهدف إلى ترسيخ علاقات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، والعمل على تعزيز المبادرات المجتمعية المشتركة، وتحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين والتيسير على الأسر محدودة الدخل في إمارة دبي.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع «تراحم الخيرية»، والتي نسعى من خلالها إلى التيسير على المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعفّفة في مجتمع دبي، وتعدّ هذه الشراكة شهادة على التزامنا بالعمل مع المؤسّسات الأخرى في القطاعين العام والخاص وسعينا الدائم لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وخلق مستقبل أفضل لجميع فئات مجتمعنا المحلي.

ويعدّ هذا التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وتراحم الخيرية انعكاساً لالتزام الطرفين بخدمة المجتمع وسعيهما المستمر لتحسين نوعية الحياة فيه، مما سيشكّل مصدر عادة للعديد من الأسر المواطنة في الإمارة.

ومن جانبه أعرب خالد عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة مؤسّسة تراحم الخيرية عن اعتزازه بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية، وقال: «تعدّ هذه المبادرة المشتركة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خطوة جديدة نهدف من خلالها إلى النهوض بالمسؤولية المجتمعية لتحقيق الاستقرار للأسر ذات الدخل المحدود من مواطني الدولة، وبدورنا في مؤسسة تراحم الخيرية فإننا نتشارك مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان حرصنا على تقديم خدمات إنسانية ومجتمعية تسهم في خلق بيئة اجتماعية مستقرة وتأمين جودة حياة عالية ومستدامة تحقق أهداف الوطن وتطلعات المواطنين وتدعم استقرار الأسر المواطنة».

وتعدّ هذه الشراكة واحدة من مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرئيسية، وتدعو المؤسسة الجمهور إلى زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت www.mbrhe.gov.ae لمعرفة المزيد عن خدماتها والجهود المستمرة التي تبذلها لتطوير قطاع الإسكان في دبي.

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