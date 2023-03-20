3500 مستفيد من برامج تدريب «أبوظبي القضائية»

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

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أعلنت أكاديمية أبوظبي القضائية، التابعة لدائرة القضاء أبوظبي، عن تنفيذها 117 نشاطاً خلال العام الماضي 2022، بواقع 6 آلاف و839 ساعة تدريبية، فيما بلغ عدد المتدربين الداخليين والخارجيين الذين دربتهم الأكاديمية خلال العام نفسه أكثر من 3500 متدرب، وقد بلغت بنسبة رضا المتدربين 93 %.

وتفصيلاً، نظمت دائرة القضاء أبوظبي، الملتقى الإعلامي «أكاديمية أبوظبي القضائية برامج تعليمية وتدريبية رائدة»، أكدت خلاله أن الأكاديمية تستهدف بناء وتنمية قدرات أعضاء الهيئة القضائية ومعاونيهم وكافة أطراف العمل القضائي من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعلهم قادرين على مزاولة العمل القضائي بما يحقق الأهداف المخططة للمؤسسة القضائية لتحقيق التنمية العدلية المستدامة الناجزة، بجانب تزويدهم بالمعارف والمهارات والسلوكيات وفق أفضل الممارسات الدولية المقارنة بهدف جعلهم قادرين على تولي مسؤوليات ذات مستوى أعلى وقادرين على تطوير الأداء الفردي والمؤسسي للمنظمات القضائية والجهات المعاونة.

وتضمنت أبرز الأنشطة الداخلية التي نفذتها الأكاديمية برنامج المتدربين القضائيين الدفعة 11، وبرنامج أعضاء النيابة المنقولين للقضاء الدفعة 8، وبرنامج التدريب المستمر لأعضاء النيابة العامة، ودورة تنشيطية لأعضاء قضايا حكومة أبوظبي، وورشاً تدريبية للقضاة لمناقشة التشريعات الجديدة، وأنشطة تدريبية لأعوان القضاة، إضافة إلى الحلقات النقاشية.

فيما شملت الأنشطة التدريبية الخارجية التي نفذتها الأكاديمية بالتعاون مع الشركاء برنامج التكوين الأساسي الذي يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الباحثين وإكسابهم المعارف اللازمة لأداء مهامهم القانونية الحكومية، وإعداد كوادر بشرية مدربة ومتخصصة قادرة على فهم واستيعاب وتطوير النظم القانونية وتحويلها إلى مهارات حياتية، وتطوير كفاءات المهن العدلية والقانونية وفق أفضل الممارسات الدولية، وتم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج وعددها 25 مشاركاً.

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