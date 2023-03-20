رئيس الدولة يشهد إعلان اتفاقيات التعاون بين الإمارات ورومانيا

المصدر: البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إعلان اتفاقيات التعاون بين الإمارات ورومانيا.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أجريت، اليوم، محادثات رسمية في أبوظبي مع رئيس رومانيا حول تطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين».

وأضاف سموه: «وشهدنا إعلان اتفاقيات تعزز هذا التعاون في مختلف المجالات، كما تبادلنا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية الحوار والتعاون لتعزيز السلام والاستقرار في العالم».

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