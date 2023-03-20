إطلاق تطبيق «النالية» للخرائط البحرية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة البلديات والنقل أمس عن إطلاق تطبيق «النالية» للهواتف الذكية، والمخصص لخرائط السلامة البحرية في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع أبوظبي البحرية وبوابة المقطع، التابعتين لمجموعة موانئ أبوظبي، في خطوة تسهم في تعزيز سلامة الملاحة البحرية وضمان كفاءة الممرات المائية وسهولة استخدامها في أبوظبي.

ويشكل إطلاق تطبيق «النالية» خطوة إضافية، بعد إطلاق الدائرة «خرائط السلامة البحرية في أبوظبي»، وتعكس المنصتان نقلة نوعية في قطاع الملاحة البحرية في الإمارة عبر عرض أهم المعلومات الملاحية بشكل فوري، ومنها ممرات العبور التجارية الرئيسة، وخطوط الربط بين المناطق البحرية وحدود السرعات المسموح بها، إضافة إلى التحديد الآني لمواقع رسو الوسائل البحرية، والمناطق المخصصة للرياضات البحرية مثل قيادة المراكب الآلية وغير الآلية.

أنشطة ترفيهية

وتسهم واجهة التطبيق الجديد التفاعلية في مساعدة المستخدمين على البحث عن أقرب المرافق البحرية إليهم والوصول إليها بشكل مباشر، ومنها المراسي ومنازيل القوارب ومحطات الوقود البحرية والمواقع البحرية المخصصة للأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات المائية والرياضات البحرية والسباحة وركوب الأمواج وغيرها الكثير.

وأشارت الدائرة إلى أنه تم إطلاق اسم «النالية» على التطبيق الجديد لخرائط السلامة البحرية، نظراً لكونها التسمية المحلية للخريطة البحرية التي استخدمها الآباء والأجداد قديماً في الثقافة الإماراتية، للاستدلال على مسالك البحر والموانئ ومغاصات اللؤلؤ، ويعكس اسم التطبيق الجديد الإرث الكبير وعمق تاريخ الإبحار في دولة الإمارات.

ويشكل التطبيق الجديد مرحلة متقدمة لاستخدام التطبيقات الذكية في الملاحة البحرية على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم تجربة مرنة تضمن سهولة الاستخدام وسهولة التنقل بين المزايا التي يقدمها تطبيق «النالية»، إضافة إلى توفير بيانات دقيقة وبشكل مباشر في أنظمة الملاحة العالمية مثل «خرائط غوغل». ويسهم التطبيق في تسريع كيفية استخدام الخرائط ومساعدة المستخدمين ودعمهم لتحديد أفضل الطرق والمسارات والمواقع، إضافة إلى المزيد من المزايا التي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها والوصول إليها في أي وقت.

صيغة تفاعلية

وتتوافر خرائط السلامة البحرية أيضاً عبر الموقع الإلكتروني لأبوظبي البحرية بصيغة تفاعلية بالكامل، في حين يتوافر تطبيق «النالية» الخاص بها في متجري التطبيقات «آبل ستور» وغوغل بلاي وتم تطوير التطبيق من قبل بوابة المقطع، الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، ويعرض التطبيق الجديد خرائط تفاعلية بالكامل تتيح الموقع الفعلي للمستخدم، ويبلغه بالقواعد المطبقة ضمن المناطق التي يوجد فيها.

وأكد الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، أن التطبيق الجديد يسهم بشكل كبير في تعزيز التحول الرقمي في الخدمات النوعية كافة التي تقدمها أبوظبي للجميع، وأضاف: تمتلك أبوظبي بنية تحتية متطورة في قطاع النقل البحري، إلى جانب قدرات متكاملة تعزز من موقع الإمارة مركزاً بحرياً رائداً عالمياً، ولا شك في أن التطبيق الخاص بخرائط السلامة البحرية سيضمن الاستخدام الآمن والسليم للمرات المائية لجميع سكان وضيوف الإمارة.

محطة مهمة

وأشار محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إلى أن إطلاق الحلول الرقمية المتطورة الجديدة مثل خرائط السلامة البحرية في أبوظبي وتطبيق «النالية» يجسد التزام مجموعة موانئ أبوظبي الثابت رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى بناء اقتصاد وطني راسخ، مرفوداً بالابتكار.

وقال إن التطبيق الجديد يسهم عبر التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين الرئيسين في تعزيز الدور الذي تؤديه التقنيات المتقدمة في تحديث قدراتنا الخدمية وتحسين تجربة المتعاملين ضمن المجتمع البحري، إضافة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً بحرياً رائداً.

وأوضح سيف المهيري، المدير العام لأبوظبي البحرية – مجموعة موانئ أبوظبي أن إطلاق تطبيق «النالية» المخصص للهواتف الذكية محطة مهمة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أبوظبي البحرية بالتعاون مع الشركاء لتطوير حلول رقمية فريدة تسهم في تسريع رقمنة القطاع البحري في إمارة أبوظبي.

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