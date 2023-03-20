«إسعاف دبي» تنظم عمرة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف رحلة عمرة لأصحاب الهمم المنتسبين لنادي دبي لأصحاب الهمم، حيث ودع فريق عمل المؤسسة في مطار دبي الوفد لأداء مناسك العمرة مع مرافقيهم وعدد من كوادر المؤسسة الإسعافية والإدارية.

وقال سعيد مفتاح، مدير إدارة الدعم المؤسسي بالإنابة: تأتي المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة الرامية لمد وتقوية التواصل والترابط المجتمعي وترسيخ القيم المجتمعية، ونسعى في «إسعاف دبي» من خلال مبادراتنا المجتمعية لتعزيز الشراكة بيننا وبين القطاعات المختلفة، ومن ضمنها المجتمع لتحقيق الاستدامة المجتمعية. وحرصاً منا على سلامتهم رافقهم من المؤسسة طاقم إسعافي وإداري للإشراف على سير عمرتهم بسلاسة ويسر وتلبية احتياجاتهم وفق برنامج تم إعداده بدقة ليتناسب مع طبيعة أصحاب الهمم، ويراعي كل الظروف والمواقف التي قد تواجه الرحلة، مؤكداً أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تواصل دورها المجتمعي الإنساني لخدمة كل شرائح المجتمع.

ومن جهته قال عبدالله قريشي، نائب رئيس فريق أصحاب الهمم التابع للمؤسسة والمنسق العام للرحلة: تأتي هذه المبادرة النوعية لأصحاب الهمم ضمن سلسلة من مبادرات مجتمعية تنظمها المؤسسة لهذه الفئة لإدماجهم في المجتمع ووصولهم لخدمات وفرص وحقوق على قدر المساواة مع الغير.

وأضاف قريشي أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مستمرة في تنظيم المبادرات المجتمعية النوعية لهذه الفئة، فقد أشركتهم في مبادرات مجتمعية رياضية وفعلت مشاركاتهم في مناسباتها الوطنية والاجتماعية من خلال إظهار مواهبهم وإبداعاتهم، إضافة إلى أمسيات مخصصة لهم، سواء في رمضان أو في الأيام العالمية الخاصة بهم، مشيداً بنهج الحكومة في تقديم كل أشكال الدعم الذي يعزز جودة حياة مواطني دبي.

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