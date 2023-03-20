حمدان بن محمد: عازمون على إعادة تشكيل أسلوب عمل الحكومات حول العالم

المصدر: البيان

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التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مديري العموم وكبار المسؤولين في حكومة دبي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «التقيت مدراء العموم وكبار المسؤولين في حكومة دبي».

وأكد سموه الاستمرار في الارتقاء بمستويات الأداء لآفاق جديدة، مضيفاً: «عازمون على إعادة تشكيل أسلوب عمل الحكومات حول العالم».

وأوضح سموه أنه «في ظل أجندة دبي الاقتصادية D33، نعمل معاً بروح الفريق الواحد من أجل دبي، وتحقيق رؤية قائدها التي لا تعترف سوى بالرقم 1».

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