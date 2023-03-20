برعاية رئيس الدولة.. جامعة الإمارات تُكرم الدفعة 42

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تحتفل جامعة الإمارات العربية المتحدة، بتخريج الدفعة 42 من طلبتها، بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والسفراء وكبار المسؤولين وأولياء أمور الخريجين، وذلك في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي في الحرم الجامعي بمدينة العين.

وسيتم تكريم القسم الأول الذي يشمل الطلبة الحاصلين على تقدير «ممتاز» البالغ عددهم 621 طالباً وطالبة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) من مختلف التخصصات والكليات.

في حين سيتم تكريم القسم الثاني من الخريجين في اليوم التالي، غدا الثلاثاء، ويبلغ المجموع الكلي لخريجي هذه الدفعة 2584 طالباً وطالبة.

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