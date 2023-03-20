الموارد البشرية لحكومة دبي توقع اتفاقية تعاون مع اللجنة العليا للتشريعات

المصدر: وام

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وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، اتفاقية تعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، للتعاون في المجالين القانوني والمؤسسي.

تهدف الاتفاقية إلى تنظيم العمل القانوني المشترك بينهما في مجال تقديم المشورة القانونية للجهات الحكومية في كل ما يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام تشريعات الموارد البشرية لحكومة دبي، والموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي.

وقع الاتفاقية سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وأحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي حرص الدائرة على التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية في دبي، والعمل بروح الفريق الواحد، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات.

من جانبه قال أحمد بن مسحار المهيري : "يسرنا إبرام اتفاقية التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمضي قُدُماً في إرساء دعائم شراكة إستراتيجية متينة، وتطوير تعاوننا في النواحي القانونية، لا سيما التشريعات والأُطُر الناظمة لإدارة الموارد البشرية".

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