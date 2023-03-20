(طرق دبي) تحتفي بيوم السعادة بمبادرات وفعاليات متنوعة

المصدر: البيان

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عدداً من الفعاليات المتنوعة وأطلقت عدة مبادرات تهدف لنشر السعادة بالتزامن مع يوم السعادة العالمي الذي يصادف اليوم 20 مارس الجاري.

وتضمنت الفعاليات التي نظمتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي بمناسبة يوم السعادة 4 مبادرات وهي: "مفاجآت السعادة المصغرة" التي أرسلت الهيئة من خلالها رسائل نصية قصيرة تحتوي على روابط للحصول على مكافآت هي عبارة عن رصيد نول، رصيد مواقف، بالإضافة لبطاقات ترويجية يمكن استخدامها في محطات المترو. أما المبادرة الثانية "أيام السعادة في الخارج" نفذت بالشراكة مع محطات إذاعية وذلك لقضاء يوم كامل من الترفيه في أماكن سياحية بإمارة دبي.

وأما المبادرة الثالثة فهي "توزيع بطاقات السعادة" وتهدف إلى توزيع 300 بطاقة لدخول ريل سينما وبطاقات من ماجد الفطيم يتم منحها للمتعاملين من قبل مدراء مراكز إسعاد المتعاملين بعد الانتهاء من إنجاز معاملاتهم.

وتم تخصيص المبادرة الرابعة للسائقين وهي " تكريم السائقين الملتزمين" حيث تم تكريم أفضل 10 سائقين قضوا عشر سنوات دون مخالفات مرورية، وذلك بإعطائهم بطاقات مجموعة ماجد الفطيم.

وتولي هيئة الطرق والمواصلات بدبي قيم السعادة أهمية قصوى وتحرص على ترسيخ ثقافة الإيجابية لدى الموظفين والمتعاملين وذلك انطلاقاً من الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تنص على إسعاد المتعاملين، كما تسعى الهيئة دائماً لتوفير بيئة صحية ومحفزة على الريادة والتنافسية والابتكار. ويأتي احتفال الهيئة بـيوم السعادة في إطار تحقيق توجهات الحكومة التي تتبنى مبادئ ومبادرات تعزيز السعادة في دولة الإمارات.

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