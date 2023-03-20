مذكرة تفاهم بين ورشة حكومة دبي و"الاتحاد لخدمات الطاقة" لتركيب محطة لتوليد الطاقة النظيفة

المصدر: البيان

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أبرمت "ورشة حكومة دبي" و"شركة الاتحاد لخدمات الطاقة" (الاتحاد إسكو) مذكرة تفاهم، كإطار للتعاون الثنائي في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، وتركيب محطة طاقة كهروضوئية لتعزيز مساهمة الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الناجمة عن العمليات التشغيلية.

ووقع الاتفاقية كل من سعادة فهد أحمد الرئيسي المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي؛ ووليد النعيمي المدير التنفيذي للاتحاد إسكو في 17 مارس 2023 وسط تأكيد الجانبين على أهمية تعزيز التعاون المشترك.

وتبلغ قدرة المحطة الكهروضوئية 2.49 ميجاواط، وستنتج 3.79 مليون كيلوواط ساعي من الطاقة النظيفة خلال السنة الأولى من دخولها طور التشغيل، لتخفض بذلك انبعاثات الكربون بمقدار 1.52 مليون كيلوغرام سنوياً.

وقال سعادة فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: "نتشرف بإبرام اتفاقية التعاون مع "الاتحاد إسكو"، الشركة الرائدة في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ضمن المباني والمرافق. وتعكس الاتفاقية الحرص المشترك على دعم الاستراتيجيات والرؤى الوطنية الطموحة لإرساء دعائم الاقتصاد الأخضر، في الوقت الذي تدخل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة حقبةً جديدة من التنمية المستدامة، عنوانها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، العام 2023 عام الاستدامة. ونتطلع للمضي قدماً في زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة وخفض البصمة الكربونية لأعمالنا. وسنواصل في ورشة حكومة دبي تبني الحلول والابتكارات الكفيلة بتعزيز كفاءة واستدامة منظومة خدماتنا وعملياتنا."

وقال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة: "يسرنا توقيع مذكرة التفاهم مع ورشة حكومة دبي، ودعم مبادرتها لتركيب محطة لتوليد الطاقة النظيفة في منشأة الورشة بإمارة دبي. وسنواصل في الاتحاد إسكو دعم الطموح المتمثل في ترسيخ مكانة دبي في مصافِ أكثر مدن العالم استدامةً، وهو ما يتجلى في دعمنا لاستخدام الطاقة المتجددة تماشياً مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030. مثمنين مبادرة ورشة حكومة دبي لاستخدام الطاقة النظيفة، ونسعى لدعم الورشة في هذا المسار المسؤول بيئياً عبر تمكين عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية."

يذكر أن التعاون مع الشركات والمؤسسات الرائدة في مختلف المجالات يشكل محوراً رئيسياً ضمن رؤية ورشة حكومة دبي لبناء منظومة خدمات أكثر استدامة وجودة وتكامُل، بما يعزز تجربة العملاء ويواكب الاستراتيجيات الوطنية لدفع عجلة الاستدامة.

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