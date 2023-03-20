شرطة دبي تكرم المتميزين في 2022

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، حفل تكريم المتميزين في قطاع التميز والريادة، في نادي ضباط الشرطة، بحضور اللواء الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميّز والريادة، والعميد أحمد عبد الله شهيل، مدير عام مجلس القضاء الشرطي، والعميد الدكتور أحمد بن زعل، مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والمهندس علي محسن العمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة، وعبد المجيد الهرمودي، رئيس المبيعات للقطاعات الحكومية والحسابات الرئيسية بالإنابة، وعدد من الضباط وموظفي القطاع والشركاء.

وهنأ اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، المتميزين ضمن مختلف الفئات في عام 2022، معرباً عن فخره بما وصلت إليه شرطة دبي من تميز محلي وإقليمي وعالمي، وحصد الكثير من الجوائز والمراكز الأولى التي تعكس مستوى أداء منظومة العمل المؤسسي، وقال إن هذا الاحتفاء اليوم يعبر عن تقديرنا وشكرنا لموظفي القطاع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز