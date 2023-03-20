شرطة الفقع.. 4 أعوام من دون بلاغات مقلقة

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن الجهود التي يبذلها مركز شرطة الفقع في الحفاظ على الأمن والأمان عبر البرامج التي يُطبقها في منطقة اختصاصه، الأمر الذي أدى إلى تسجيل صفر بلاغات مُقلقة مجهولة وصفر بلاغات مرورية مجهولة، وصفر قضايا «لا وجه لإقامة الدعوى» في الأعوام الأربعة الماضية.

جاء ذلك خلال جولة قام بها مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي لمركز شرطة الفقع، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه فيها اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد خالد سعيد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد سعيد هلال الخييلي مدير مركز شرطة الفقع، وعدد من الضباط.

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