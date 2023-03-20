«رعاية الأحداث».. 30 عاماً في خدمة الوطن

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث أهمية مواكبة التوجهات الحكومية، وتعزيز مبدأ العمل الجماعي التعاوني بين الجمعيات ذات النفع العام في الدولة، والعمل بروح الفريق الواحد، والبحث عن حلول مبتكرة في مجالِ حمايةِ الأبناء والبنات، وتعزيز دور الأسرة في المجتمع لضمان الاستمرار والاستدامة في تحقيق أهداف الجمعية بكل وضوح وشفافة، موضحاً أن الجهد الكبير الذي بذل في العام المنصرم إنما يعكس دورها الواعي في التصدي للأخطار وحماية الصغار، ومن أبرز ما حققته الجمعية في العام الماضي، تنظيم دورات تدريبية تخصصية عالية المستوى للأبناء والبنات.

الاستدامة

وهنأ معاليه أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء بمرورِ ثلاثين عاماً، على انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعية، وكرم أعضاء الجمعية بمناسبة مرور 30 عاماً على عقد اجتماعات الجمعية العمومية.

جاء ذلك في ترؤس معاليه اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ30 في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سلطان صقر السويدي نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبدالله أمين السر العام، والدكتور منصور العور أمين الصندوق، وميرزا الصايغ، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وأعضاء الجمعية.

وأشار فيها إلى اختيار دولة الإمارات شعار هذا العام 2023 «عام الاستدامة» بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع.

وثمن معاليه الجهد الكبير، والأداء والمردود الوافر لحملات التوعية التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع مجلس حماية الطفل في البيئة المدرسية التابع لوزارة التربية والتعليم لنشر القيم الأصيلة والصفات النبيلة التي يتسم بها مجتمعنا، وتوعية الأسر بالأخطار المحدقة بالأبناء والبنات وأفضل أساليب التعامل معهم.

كما وجه معاليه الشكر إلى فرق العمل التي نفذت العديد من الأنشطة، في العام المنصرم، وخاصة القائمين على متابعة إصدار مجلة الوعي الاجتماعي، وورش العمل، والدورات الصيفية لشغلِ أوقات الفراغ لدى الأبناء والبنات، وللقائمين على مشروع خدمة الرسائلِ النصية التي أدت دوراً فاعلاً في توعية الأسر، وعززت من الجهود الرامية لحماية الطفل وتحصين النشء.

دعم الإيرادات

وأثنى على الجهود التي بذلها أعضاء الجمعية، الذين تابعوا إرسال عبارات التوعية، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، كما وجه الشكر إلى الخبراء والباحثين من أعضاء الجمعية، والجهات التي دعمت إيرادات الجمعية، في العام المنصرم، ومنها هيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية، والدوائر العامة، والخاصة، والأفراد، وأعضاء الجمعية الذين عملوا بإخلاص، وتفانوا لكي تحافظ الجمعية على ريادتها الناجحة، ومكانتها المرموقة.

واستعرض الاجتماع أهم الموضوعات المطروحة للنقاش والمدرجة في جدول الأعمال، ومنها التقرير الإداري لبرنامج الجمعية وأنشطتها لعام 2022م، في فرعي دبي والفجيرة، والحساب الختامي للعام المالي 2022، كما اعتمد المجتمعون الموازنة المالية لعام 2023، واختاروا مدققاً للحسابات، وناقشوا ما استجد من أمور.

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