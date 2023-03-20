تخريج دفعة من البرنامج الدولي لتسوية المنازعات

المصدر: دبي - البيان

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شهد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي الدولي للوساطة والتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية، الذي أطلقته الدائرة بالتعاون مع المركز الإيطالي «ADR Center» المعتمد دولياً في تأهيل الوسطاء.

مشاركون

وشارك في البرنامج التدريبي، الذي تم تنفيذه باللغتين العربية والإنجليزية على مدى خمسة أيام، بواقع (40) ساعة تدريبية، (61) متدرباً من عدد من الجهات الحكومية بإمارة دبي، إلى جانب عدد من مزاولي المهن القانونية من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المقيدة لدى الدائرة، وعدد من موظفي الدائرة. وأكد الدكتور بالهول حرص الدائرة على دعم كل الطرق البديلة للتقاضي وحل النزاع بين أطرافه بمسارات تضمن سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن الدائرة تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية نشر الوعي بأهمية الوساطة وامتلاك الأدوات التفاوضية، والدعوة إلى تبنيها وتطبيقها في حل المنازعات.

وأوضح أن هذا البرنامج يلتقي مع توجيهات حكومة دبي في ترسيخ الشراكات الهادفة إلى تبادل الخبرات وتعزيز المهارات القانونية بإمارة دبي، داعياً المشاركين إلى توظيف ما اكتسبوا من مهارات ومعارف قانونية في ممارساتهم العملية، على النحو الذي يحقق أهداف البرنامج.

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