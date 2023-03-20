الإمارات تعزز مفهوم التمويل المجتمعي المستدام

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تستكمل القيادة الرشيدة نهجها من خلال وقف المليار وجبة، لتوفير الطعام لملايين الأشخاص حول العالم، وبشكل مستدام للسنوات العشر المقبلة، انسجاماً مع نهج الدولة وموروثاتها التاريخية وقيمها التي تحث على العطاء والعمل الإنساني النبيل.

ونجحت الدولة في جمع 600 مليون وجبة من خلال مبادرة «المليار وجبة»، التي أطلقتها في رمضان من العام 2022، إلى جانب 400 مليون وجبة تبرع بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستكمال وجبات المليار وجبة، إلى جانب مشاركة المؤسسات والشركات ورجال الأعمال و320 ألف فرد.

وتترجم مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، قيم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الهادفة إلى إشراك الجميع في العمل الخيري والإنساني من الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات في دولة الإمارات والعالم، بتركيزها على مفهوم التمويل المجتمعي المستدام، لتوفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأشد حاجة، وفتحها باب المشاركة في حراك مجتمعي شامل هادف لنسج شبكة لمن لا يجدون ما يسدون به رمقهم.

وتعد مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، نموذجاً لتوجه دولة الإمارات في أن تكون دوماً في قلب العمل الخيري الإنساني، وهي المؤسسة الأكبر من نوعها محلياً وإقليمياً، التي تسعى لتطبيق المبادرات الإنسانية والتنموية والاجتماعية، بما يتناسب مع تحديات المرحلة التي يمر بها العالم.

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