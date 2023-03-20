مواطنون: أيادي الإمارات البيضاء طوق نجاة للمعوزين

المصدر: متابعة: عصام الدين عوض وعائشة الكعبي وجميلة إسماعيل وأحمد أبو الفتوح

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أكد مواطنون أن الإمارات تولي العمل الخيري والإنساني أهمية كبرى، باعتباره قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله، كما أنها من الدول القلائل التي ترجمت معنى الثروة إلى فكر ومشاركة إنسانية، تشمل العالم بأسره، دون منة أو انتظار لرد الجميل، كما أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع (وقف المليار وجبة)، دليل على ذلك الاهتمام الإنساني لدعم المعوزين في كافة بقاع العالم، لافتين إلى ضرورة مشاركة الجميع في تلك المبادرة، من خلال جمع التبرعات.

يقول خلفان بن صرم: إن الإمارات قد أرست قيم العطاء وعمل الخير، كأحد المبادئ الرئيسة التي انطلقت منها، فجعلت أياديها البيضاء ممدودة في كل مكان، فكانت لها البصمة القوية الحاضرة في كافة المجالات المحلية والإقليمية والدولية، حتى أصبحت من الدول التي يشار لها في ذلك المضمار، لافتاً إلى أن إطلاق (وقف المليار وجبة)، يدلل على مدى الدرجة التي وصلت إليها الإمارات في عمل الخير.

عطاء

وصف المواطن جمعة أحمدي، أن مشروع «وقف المليار وجبة» مسيرة عطاء لا تنتهي، تختزل كل معاني الإنسانية، والخير الذي يعكس نهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وهي مبادرة تدفع الجميع إلى السباق والمنافسة في فعل الخير، فهي إمارات المحبة والسلام، التي لا تتوانى عن تقديم كل ما يلزم في سبيل العطاء والخير ليعم الجميع.

فخر

يقول خميس الكندي إن مشروع «وقف المليار وجبة»، في شهر رمضان المبارك، هو مصدر فخر واعتزاز بقيادتنا الرشيدة، التي جعلت العمل الخيري دوماً نهج حياة يقوم على العطاء في كل وقت وزمان، لقيم عالية ترسخت في قلوب مواطنيها والمقيمين على أرضها، الذين تشربوا معاني الخير، وهبوا في كل حملة خير من أجل مد يد العون والمساعدة دون ملل أو كلل.

قال خلفان المطروشي: «أستطيع القول بأن شهر رمضان المبارك، يعد خير حافز لنا لتجسيد قيم العطاء، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والجميع في دولة الخير، يتمنى أن يحظى بفرصة المشاركة في تلك المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز التآزر والترابط، ونشر روح التسامح والعطاء، كما أن المشاركة في مثل هذه المبادرات الاستثنائية، تسهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب».

مفاهيم سامية

كما قال ياسر المعمري: «إن مبادرات الخير في شهر رمضان المبارك، من شأنها أن ترسخ العديد من المفاهيم السامية، وأبرزها مفهوم المسؤولية المجتمعية، ودعم قدرات وإمكانات فئة الشباب في تنفيذ أعمال التطوع داخل الدولة أو خارجها». وأضاف المعمري: «إن دولة الإمارات، وبتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، أصبحت، وباقتدار، منارة للعمل الخيري والإنساني».

ووصفت عارفة صالح الفلاحي، مبادرة «وقف المليار وجبة»، باللمسة الإماراتية الخلاقة، التي تدعم مستحقيها قبل شهر رمضان المبارك، من خلال فتح قيادتنا الرشيدة لأبواب المساهمة في المبادرة أمام جميع أطياف المجتمع الإماراتي بالمشاركة، ولا بد أن نسارع جميعاً للمشاركة فيها، لإطعام الحالات المتعففة حول العالم بشكل مستدام، وعلى طول السنين، حتى تكون لنا ولأهلينا صدقة جارية.

وأكدت إيمان الهياس، أن إطلاق القيادة الرشيدة للمبادرات الخيرية والإنسانية التي تعم العالم، تمثل فصلاً جديداً من فصول التضامن الإماراتي الإنساني تجاه شعوب العالم، للمساهمة في رسم الابتسامة والسعادة على وجوه هذه الشعوب، حيث عودتنا قيادتنا الرشيدة، على أن تكون الإمارات دائماً صاحبة السبق في إسعاد شعوب العالم.

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