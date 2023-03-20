المصدر: دبي - أحمد يحيى

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تأتي المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر رمضان الفضيل من كل عام، لتكون بلسماً يضفي أجواءً من الرحمة والتسامح على قلوب المستفيدين منها، خاصة أنها تتخطى الحدود الجغرافية، لتطال مختلف المحتاجين والمحرومين في العالم، فيما يأتي مشروع «وقف المليار وجبة» واحدة من أهم هذه المبادرات التي توفر مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين.

علامة فارقة

وتشكل حملة «وقف المليار وجبة» علامة فارقة في مسيرة العمل الإنساني في الإمارات، حيث تأتي استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الأعوام السابقة، ابتداءً بحملة 10 ملايين وجبة، التي أطلقت في رمضان 2020 كأول وأكبر حراك مجتمعي تضامني لتوفير الدعم الغذائي للمتضررين داخل الدولة، من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بحملة 100 مليون وجبة، التي أطلقت في رمضان 2021 كأكبر حملة إقليمية لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين في 20 دولة في المنطقة العربية وقارتي إفريقيا وآسيا، وصولاً لحملة مليار وجبة التي أطلقت في رمضان 2022 كأضخم حملة من نوعها إقليمياً بهدف توفير مليار وجبة في 50 دولة بما يعزز مساهمة الإمارات النوعية في الجهد العالمي للقضاء على الجوع.

وتستهدف المبادرة ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني إقليمياً ودولياً، وإبراز الوجه الحضاري للمجتمع الإماراتي الداعم لكل مبادرة تهدف إلى مساعدة الآخرين دون تمييز، وإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، ويسهم في الجهود العالمية للقضاء التام على الجوع كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد حلول مستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية، فضلاً عن بلورة حراك مجتمعي على أوسع نطاق يدعم حملة «وقف المليار وجبة».

مبادرة عالمية

وتمثل مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة قيم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الهادفة إلى إشراك الجميع في العمل الخيري والإنساني من الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات في دولة الإمارات والعالم بتركيزها على مفهوم التمويل المجتمعي المستدام لتوفير الدعم الغذائي.

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