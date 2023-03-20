مسؤولو جمعيات خيرية لـ « البيان»: الإمارات ميدان رحب للخير والعطاء والعمل الإنساني

المصدر: متابعة: رامي عايش وعصام الدين عوض وأحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مسؤولو جمعيات خيرية في دبي وأم القيوين ورأس الخيمة: إن «وقف المليار وجبة» يعبر عن نهج إماراتي لخدمة الإنسانية، ويعكس مشروعاً وطنياً مشتركاً، فريداً من نوعه، تشارك فيه قطاعات ومؤسسات وأفراد في دولة الإمارات، ويحمل أهدافاً سامية، تتمثل في توفير مئات الملايين من الوجبات، بشكل مستدام، لعشرات السنين القادمة. وأجمعوا في تصريحات لـ«البيان»، أن «المشروع» يؤكد مجدداً أن الإمارات سباقة بإطلاق المبادرات النوعية في مختلف المجالات، وهي ميدان رحب وفسيح للخير والعطاء والعمل الإنساني.

عطاء

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعُضو المنتدب لجمعية دار البر: «إن دولة الإمارات ميدان رحب وفسيح للخير والعطاء والعمل الإنساني، بمختلف أشكاله ومجالاته، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، في حين يعكس مشروع «وقف المليار وجبة» مشروعاً وطنياً مشتركاً، فريداً من نوعه، تساهم فيه سلسلة من مؤسسات العمل الإنساني والجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاعين العام والخاص ونظيراتها من مُؤسسات المجتمع المدني، بجانب أبناء شعب الإمارات والمُقيمين على أرضها الطيبة».

نموذج

من جانبه أوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير: «تقدم دولة الإمارات نموذجاً فريداً في العطاء الإنساني ومساعدة المحتاجين حول العالم، وهو ما تؤكده مبادرة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليثبت مجدداً أن دبي سباقة بإطلاق المبادرات النوعية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجالات الإنسانية».

وأكد أن المبادرة ترسخ مكانة دبي والإمارات كمركز عالمي للمبادرات الإنسانية، وتكريس لقيم المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته من مؤسسات وشركات ورجال أعمال وأفراد، التي لن تتوانى في التبرع والمساهمة في تحقيق أهداف هذه المبادرة الطيبة، بتوفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر هذا الوقف الخيري.

نجاح

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «إن «وقف المليار وجبة» امتداد لعطاء ونجاح حملات إطعام الطعام السابقة، والتي بدأت في شهر رمضان الكريم 2020، وهو كذلك تأكيد على نهج الإمارات الإنساني الثابت في دعم ومساندة المحتاجين حول العالم وحرصها على مجابهة الجوع والفقر والجهل بمبادرات تتبناها وترعاها القيادة الرشيدة، لا سيما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي حول العطاء إلى عمل منظم ومستدام يعكس الوجه الحضاري والإنساني للدولة».

تكافل

بدوره قال سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام جمعية بيت الخير: «يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادراته الإنسانية، التي تعكس قيم الإمارات وروح الفزعة والتكافل فيها، وها هو سموه يوسع دائرة العطاء لتوفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر هذا الوقف الخيري المبتكر، وهي لفتة إنسانية نبيلة في شهر العطاء والطاعات».

مجالات

وأكد علي العاصي، رئيس لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين التابعة للجنة دار البر دبي والمدير التنفيذي للجنة أصدقاء المرضى في أم القيوين: «إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليست بالجديدة على سموه، خاصة أن مجالات العمل الخيري التي يقوم بها كثيرة ومتعددة يشهد لها العالم من حولنا».

صورة

وشدد راشد الحمر، مدير مؤسسة الشيخ سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين أن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليست بغريبة على سموه، كما أن مشروع «وقف المليار وجبة» يعطي للعالم صورة مشرقة لما تقدمه الإمارات في مجال العمل الإنساني الخير.

تقدير

من جهته أكد عيسى بلحيول، مدير عام جمعية أم القيوين الخيرية، أن كل العالم من حولنا ينظر بتقدير وامتنان إلى المبادرات التي تطلقها القيادة الرشيدة للدولة، فمبادرة «وقف المليار وجبة» تعد خطوة إضافية لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مؤكداً دعم الجمعية بأم القيوين لتلك المبادرة، مبيناً أن الخير محفور في قلوب الإماراتيين، وإن الرغبة الذاتية ستدفعهم للعمل بدون كلل أو ملل لإكرام الإنسان وتقديره.

توجيهات

ولفت محمد جكة المنصوري، أمين عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية: «تواصل دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة دورها الخيري والإنساني الذي تجاوز الحدود ليصل إلى أقاصي البلاد، حيث دأبت إمارات الخير على إطلاق المبادرات الخيرية التي تعزز روح المحبة والتآخي بين شعوب العالم، وتوصل رسالة أن العهد هو العهد وأن يد الخير التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا تزال ممدودة تغيث الملهوف».

حرص

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية برأس الخيمة، حرص الجمعية على المشاركة وتفعيل وترجمة المبادرة، والعمل على تحقيق أهدافها وإنجاحها، والتي تكتسب أهمية خاصة وقيمة كبيرة بانطلاقها بالتزامن قبل بداية شهر رمضان المبارك، لتؤكد على نهج قيادتنا الرشيدة السباقة للخير، حيث تأتي مبادرة «الوقف» امتداداً للمبادرات الإنسانية المبتكرة المتتالية التي تحرص قيادتنا على إطلاقها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز