مكتوم بن محمد: رسالة خير وغوث ومساندة للإنسان أينما كان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إلى المشاركة في مشروع «وقف المليار وجبة»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مؤكداً أنه رسالة خير وغوث ومساندة.

وأشار سموه أمس في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إلى أن الحملة تحمل مليار رسالة إنسانية من الإمارات وشعبها والمقيمين فيها للعالم.

وقال سموه: «مشروع وقف المليار وجبة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحمل مليار رسالة إنسانية من الإمارات وشعبها والمقيمين فيها للعالم. رسالة خير وغوث ومساندة للإنسان أينما كان. ندعو الجميع للمشاركة فيه وتحقيق أهدافه بإذن الله في الشهر الفضيل».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز