حمدان بن محمد: «وقف المليار وجبة» تعبير عن قيم قيادة وشعب الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعبر عن قيم الشعب، وقيم القيادة، كما تعبر عن القيم التي قامت عليها دولتنا حفظها الله وأدام عليها الخير والنعمة، داعياً الجميع إلى المشاركة في الحملة التي تعد صدقة جارية عن شعب الإمارات والمقيمين فيها.

وقال سموه أمس في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم مشروع وقف المليار وجبة، صدقة جارية عن شعب الإمارات والمقيمين فيها.

ندعو الجميع للمشاركة في هذه الحملة التي تعبر عن قيم الشعب، وتعبر عن قيم القيادة، وتعبر عن القيم التي قامت عليها دولتنا حفظها الله وأدام عليها الخير والنعمة».

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