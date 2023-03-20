محمد بن زايد مُرحّباً بالأسد: أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة

المصدر: أبوظبي - البيان

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رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بزيارة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة إلى الإمارات.

جاء ذلك في تدوينة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عبر «تويتر»، جاء فيها: «أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات.. أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها، لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة».

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