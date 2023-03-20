المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، عن إعادة افتتاح مركز زاخر الصحي في العين، ليقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الطب العام، وطب الأسرة، وعيادة الأمراض المزمنة، وطب الأسنان العام، وطب الأطفال، والطب الباطني العام، كما سيتضمن عيادة صحة المرأة، وعيادة طب الأطفال، ورعاية ما قبل الولادة، وعيادة التغذية، وعيادة الفحص الطبي قبل التوظيف وقبل الجامعة والتطعيم، فضلاً عن خدمات المختبر والصيدلة.

وقالت الدكتورة خلود الضالعي، المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية: «يسرنا استقبال المرضى والزوار من جديد في مركز زاخر الصحي في العين، بباقة من الخدمات الصحية التخصصية.

ويحرص المركز على تسهيل وصول أهالي منطقة زاخر والمناطق المجاورة، مثل الشعيبة وشعاب الأشخر والخالدية ورملة إلى الخدمات الطبية الشاملة. وقالت الدكتورة درة البلوشي مديرة إدارة المراكز الصحية في العين بالإنابة: من خلال اختيار طبيب أسرة خاص بهم، سيقوم المرضى ببناء علاقة وثيقة مع الطبيب المعالج، ما سيمكنه من تخصيص الخدمة المقدمة، وتطوير علاج يتناسب مع حالة كل مريض، كما يمكنه متابعة الأمراض المزمنة، والتحكم بها بشكل أفضل.

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